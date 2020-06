Krause sobre Jordan: «Não sou assim tão burro para lhe dizer que era um mero funcionário»

A relação de Jerry Krause, antigo diretor desportivo dos Chicago Bulls, com a equipa que venceu os seis campeonatos da NBA (liga norte-americana de basquetebol), incluíndo Michael Jordan, não foi das mais pacíficas, como ficou demonstrado no documentário 'The Last Dance'. Mas, agora, surge um trecho das memórias do dirigente, que faleceu em 2017, que contraria uma das histórias de destaque do documentário.





KC Jonhson, cronista desportivo ligado aos Bulls, revelou uma passagem das memórias de Jerry Krause que ainda não foram publicadas. A passagem diz respeito à temporada 1985/86, na qual Jordan se lesionou num pé e, apesar de desaconselhado, voltou à competição para disputar os playoffs."Disse-lhe: 'Michael, não posso arriscar a tua carreira por apenas alguns jogos neste momento. Foste assistido pelos melhores médicos e todos concordam que deves descansar e não jogar.' E ele respondeu: 'Conheço o meu corpo e quero jogar.' E isso levou-me a uma disputa: 'És um jogador, não um médico. Tenho de fazer o que achar melhor para a equipa e, como resultado, não te vou deixar jogar.' As pessoas que não estavam nessa reunião disseram que lhe tinha dito que era um funcionário do clube e que devia fazer o que lhe era sugerido e que caso não respeitasse haveria consequências. Ele sustenta que naquele momento sabia que a lealdade entre diretores e jogadores, na NBA, era inexistente e mudou a sua visão sobre o desporto e sobre mim, mas não... Não sou assim tão burro para lhe dizer, à nossa jovem estrela, que era um mero funcionário. Ainda por cima em frente ao proprietário e a médicos de todo o país", depoimento de Krause.