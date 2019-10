Kyrie Irving bate recorde de pontos na estreia por uma equipa na NBA

O base Kyrie Irving estabeleceu na quarta-feira um recorde de pontos na estreia por uma nova equipa na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao marcar 50 na derrota dos Brooklyn Nets frente aos Minnesota Timberwolves.Contudo, a noite de estreia de Irving, contratado esta temporada, após uma passagem pelos Boston Celtics, acabou por ser marcada pelo último lance do encontro, quando falhou um lançamento - muito difícil - e não impediu a derrota caseira dos Nets, por 127-126, após prolongamento.O anterior recorde de pontos na estreia por uma equipa na NBA datava de 1984, quando Kiki Vandeweghe marcou 47 pelos Portland Trail Blazers, sendo que Wilt Chamberlain foi o outro jogador a passar dos 40 pontos na estreia, em 1959, ao apontar 43 pelos Philadelphia Warriors.Histórica foi também a estreia do 'rookie' PJ Washington pelos Charlotte Hornets, uma vez que bateu o recorde de triplos na estreia na NBA, ao conseguir sete no triunfo sobre os Chicago Bulls, por 126-125. Com a ajuda do 'rookie', os Hornets conseguiram também um recorde da equipa, com 23 triplos numa só partida.Greg Popovich continua a acrescentar recordes à sua longa carreira e tornou-se o treinador com mais épocas à frente da mesma equipa, ao estrear-se pela 24.ª temporada no comando dos San Antonio Spurs, superando Jerry Sloan, histórico treinador dos Utah Jazz.O momento foi celebrado com um triunfo do conjunto texano em casa dos New York Knicks, por 120-111, com LaMarcus Aldridge (22 pontos e oito ressaltos), Bryn Forbes (20 pontos) e Dejounte Murray (28 pontos, oito ressaltos e seis assistências) a destacarem-se.