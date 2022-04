Kyrie Irving multado em 46 mil euros por mostrar dedo do meio a adeptos dos Boston Celtics

Kyrie Irving with the discreet middle fingers pic.twitter.com/Sfco6VJ3Zv — Hoop Hits (@HoopHits) April 18, 2022

Kyrie Irving, estrela dos Brooklyn Nets, foi multado em cerca de 46 mil euros por ter mostrado o dedo do meio e dirigido linguagem pouco apropriada aos adeptos dos Boston Celtics no primeiro duelo dos playoffs da NBA, disputado na madrugada desta segunda-feira.Irving, de 30 anos, representou os Boston Celtics entre 2017 e 2019, e foi recebido no TD Garden de forma algo hostil. Questionado sobre os incidentes no final do encontro, o norte-americano garantiu que vai responder na mesma moeda aos fãs que o insultarem."Estou habituado a isto, não é nada de novo, e quando cá volto é igual. Mas a mesma energia que vão ter comigo, eu vou ter de volta. Não quero atacar todos os adeptos dos Boston, mas quando as pessoas começam a dizer que sou uma merda, só dá para aguentar até certo ponto. As pessoas esperam que nós sejamos dóceis, mas que se lixe isso, isto são os playoffs. Não estou focado nisso, vou continuar a ser eu mesmo. O que vocês veem como entretenimento, é competição", explicou.Recorde-se que os Celtics venceram o primeiro jogo do playoff (115-114) frente aos Brooklyn Nets.