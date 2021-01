Kyrie Irving ofereceu uma casa à família de George Floyd

Kyrie Irving, estrela dos Brooklyn Nets, comprou uma casa para a família de George Floyd, o homem que foi assassinado às mãos da polícia de Minneapolis.





Stephen Jackson, amigo do falecido, partilhou no podcast 'The Rematch a generosidade do basquetebolista, bem como de outras celebridades. "O Kyrie Irving comprou-lhes uma casa. O agente de Lil Wayne ofereceu-lhes um Mercedes e a Barbra Streisand deu-lhes ações da Disney", disse Jackson, que chegou a liderar os protestos que se seguiram à morte de Floyd.O assassinado do homem em plena rua, filmado por transeuntes, deu origem a uma onda de protestos contra a brutalidade policial nos Estados Unidos, bem como ao movimento 'Black Lives Mather', que teve grande impacto junto dos jogadores da NBA.