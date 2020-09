LA Lakers batem Houston Rockets e empatam eliminatória

Os LA Lakers, comandados por Anthony Davis e LeBron James e com um banco inspirado, bateram no domingo os Houston Rockets por 117-109, empatando (1-1) a meia-final de conferência dos playoffs da NBA.

Após a pesada derrota por 112-97 no primeiro jogo, os californianos entraram determinados no segundo e no final do primeiro período já venciam por 16 pontos (36-20), vantagem que, depois de chegar aos 21 (42-21), se repetia ao intervalo (67-51).

Os Rockets entraram, porém, na segunda parte com três triplos de rajada - marcariam nove no terceiro período, falhando apenas quatro (69,2% de acerto) - e um parcial inicial de 34-13, para virarem o resultado (85-80).

O conjunto de Frank Vogel logrou, porém, estabilizar, entrou para o quarto parcial a perder por apenas dois pontos (92-90) e dominou por completo a parte final do encontro, perante uns Rockets incapazes de manter o nível.

Anthony Davis, com 34 pontos e 10 ressaltos, liderou os Lakers, juntamente com LeBron James, que quase fez um triplo duplo (28 pontos, 11 ressaltos e nove assistências), para igualar o recorde de 161 triunfos em playoffs de Derek Fisher.

O segredo do triunfo dos Lakers esteve também na contribuição do banco, nomeadamente com 41 pontos, incluindo 16 de Markieff Morris, que acertou quatro triplos, em cinco tentados, 13 de Kyle Kuzma, com seis em sete nos 'tiros' de campo, e 10 de Rajon Rondo, aos quais ainda acrescentou nove assistências.

No conjunto texano, James Harden foi o melhor marcador, com 27 pontos, mais sete assistências, mas desapareceu no quarto período, enquanto Eric Gordon marcou 24, PJ Tucker somou 18, mais 11 ressaltos, e Robert Covington acrescentou 17.

Danuel House Jr., com 13 pontos, foi o único elemento do banco que marcou, num dia em que Russell Westbrook (10 pontos e 13 ressaltos) esteve 'desastrado', com quatro em 15 nos 'tiros' de campo, sete 'turnovers' e cinco faltas muito cedo.

No outro jogo de domingo, os Milwaukee Bucks, mesmo tendo perdido bem cedo o grego Giannis Antetokounmpo por lesão, baterem os Miami Heat por 118-115, após prolongamento, com 36 pontos de Khris Middleton, e reduziram a desvantagem na série para 3-1.

As meias-finais de conferência dos play-offs da NBA, na bolha de Orlando, prosseguem com o quinto jogo entre Toronto Raptors e Boston Celtics e o terceiro entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. As duas séries estão empatadas.