LA Lakers conquistam primeira edição do torneio 'in-season' da NBA

Os Los Angeles Lakers conquistaram no sábado a primeira edição do torneio 'in-season' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao derrotarem na final os Indiana Pacers por 123-109.

O novo torneio, que se disputa durante a fase regular da NBA, foi efetuado em duas fases, primeiro numa de grupos e depois em jogos a eliminar, com os Lakers a levantarem o troféu na final disputada em Las Vegas.

Em destaque no triunfo dos Lakers estiveram o poste Anthony Davis, com um 'duplo duplo' de 41 pontos e 20 ressaltos, a que juntou cinco assistências e quatro desarmes de lançamento, e o extremo Lebron James, que também chegou ao 'duplo duplo' com 24 pontos e 11 ressaltos, mais quatro assistências e dois roubos de bola.

No lado dos Pacers a figura foi o base Tyrese Haliburton, que também fez um 'duplo duplo' com 20 pontos e 11 assistências, a que juntou um ressalto, um roubo de bola e um desarme de lançamento.

Lebron James, que está perto de cumprir 39 anos e vai na 21.ª temporada na NBA, foi eleito o jogador mais valioso (MVP) do torneio 'in-season', juntando as novas conquistas aos quatro títulos da NBA que já alcançou, com dois títulos olímpicos, para além de várias distinções a título individual.