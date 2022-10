LA Lakers em crise

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cinco jogos... cinco derrotas. Não está fácil o arranque de época para os históricos Los Angeles Lakeres, que agora foram batidos pelos Minnesota Timberwolves, por 111-102. Com 29 pontos, Anthony Edwards foi o melhor marcador, bem apoiado por Rudy Gobert, que terminou com 22 pontos e 21 ressaltos. Já Karl-Anthony Towns ficou perto de um triplo-duplo, com 21 pontos, oito ressaltos e sete assistências.

Do lado dos Lakers, LeBron James contribuiu com 28 pontos, sete ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola, mas não evitou ter chegado à quinta derrota nos primeiros cinco jogos pela segunda vez na sua carreira: a primeira havia sido na época de estreia (2003/04). Destaque ainda para Russell Westbrook, que começou do banco por decisão técnica e fez 18 pontos. O próximo encontro dos Lakers é frente aos Nuggets de Nikola Jokic.