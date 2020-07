LA Lakers ganham forma

É já amanhã que a NBA retoma a temporada, com as equipas a ultimarem os pormenores nos derradeiros testes na ‘bolha’ da Disney, em Orlando. E os Los Angeles Lakers têm dado boas indicações nos jogos de preparação. Sem as estrelas LeBron James e Anthony Davis, a equipa liderada por Frank Vogel, uma das grandes candidatas ao título, bateu os Wizards (123-116), com o experiente reforço JR Smith em evidência: apontou 20 pontos, convertendo seis triplos em sete tentativas e mostra que poderá ser muito útil aos Lakers.