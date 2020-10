Lakers esqueceram-se de Quinn Cook no pavilhão depois da festa do título da NBA

Em todas as festas há sempre alguém que desaparece e ninguém sabe muito bem como. Foi o que aconteceu na celebração de arromba dos LA Lakers, que conquistaram o seu 17º título da NBA.





THE LAKERS TEAM BUS LEFT QUINN COOK AT THE ARENA pic.twitter.com/jKfox6gPeC — Ry (@NinjaBands) October 12, 2020

Quando o autocarro da equipa deixou o Complexo Wide World of Sports, já depois de vencer os Miami Heat, deixou para trás Quinn Cook. O base, de 27 anos, demorou mais um bocado a arranjar-se e acabou por ficar sozinho no pavilhão, enquanto os colegas de equipa rumavam ao hotel.Os companheiros de Cook só se deram conta da ausência dele graças a um direto no Instragram de JR Smith. O jogador dos Lakers mostrava como se fazia a festa no autocarro da equipa até que Quinn Cook comentou o direto a dizer que teria de caminhar no regresso ao hotel com o anel do título na mão.JR Smith percebeu de imediato o erro, mas também não se deu a muito trabalho para resolver o problema de Cook. Nem sequer avisou o condutor do autocarro que havia alguém em falta.