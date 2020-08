Lakers juntam-se à lista de apurados para meias-finais dos play-off da NBA

Os Los Angeles Lakers apuraram-se no sábado para as meias-finais da Conferência Oeste da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao vencerem os Portland Trail Blazers (131-122), fechando a série com 4-1.

A jornada de sábado marcou o regresso da prova três dias depois de um histórico boicote aos jogos do campeonato profissional de basquetebol norte-americano, uma iniciativa liderada pelos Milwaukee Bucks em reação ao caso Jacob Blake, afro-americano de Winsconsin que foi baleado nas costas pela polícia.

O encontro ficou igualmente marcado pela homenagem a três personalidades que morreram nas últimas horas: Cliff Robinson, antigo jogador dos Portland, Lute Olsen, que foi treinador no campeonato universitário, e o ator Chadwick Boseman, protagonista do filme Black Panther e apresentado como um amigo próximo da NBA.

Dentro de campo, a equipa de Los Angeles teve de enfrentar uma forte oposição por parte dos Blazers, apesar destes terem ficado privados de Damian Lillard, jogador que teve de abandonar a 'bolha' de Orlando para ser operado ao joelho.

Os Lakers acabaram por conseguir encontrar soluções e impor-se, liderados pelas suas duas estrelas, LeBron James, autor de um triplo-duplo, com 36 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, e Anthony Davis, que anotou 43 pontos, o seu melhor registo em play-offs, nove ressaltos e quatro assistências.

Do lado dos Portland, CJ McCollum marcou 36 pontos e Carmelo Anthony 27.

Nas meias-finais, o conjunto de Los Angeles vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os Houston Rockets e os Oklahoma City Thunder.

Na ronda de sábado, os Rockets retomaram a vantagem no play-off (3-2), ao vencerem os Thunder por 114-80.