Lakers querem base que foi suspenso por consumir gomas com cannabis

Os LA Lakers andam no mercado à procura de um base que ajude a equipa no que falta da fase regular, e no playoff, e ao que consta esse jogador pode ser Dion Waiters.





Mas este jogador, apesar de talentoso, tem sido uma autêntica dor de cabeça para os Miami Heat, que certamente gostariam de o ver pelas costas.Waiters, quarto jogador a ser escolhido no draft de 2012, tem tido muitos problemas desde que chegou à NBA. Antes do primeiro jogo os Heat afastaram-no da equipa por conduta imprópria (criticou o treinador...) e mais recentemente foi punido com 10 jogos de suspensão por consumir gomas com cannabis, o que lhe provocou um ataque de pânico no avião da equipa. Os Heat castigaram-no depois com outros seis jogos por "violar as regras da equipa" e por "insubordinação contínua"...