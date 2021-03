Lakers sentem falta de LeBron James

No primeiro jogo sem a estrela LeBron James, que se lesionou no tornozelo direito na última partida frente a Atlanta, os campeões Los Angeles Lakers sofreram a segunda derrota consecutiva, frente aos Phoenix Suns (94-111) que seguem em grande forma. Naquele que foi o 15º desaire na época dos Lakers, a equipa de LA que continua sem poder contar com o lesionado Anthony Davis não conseguiu travar Devin Booker (26 p) e Chris Paul (11 p, 10 r e 13 a), veterano base de 35 anos que se tornou o sexto jogador da história a ultrapassar as 10.000 assistências. Phoenix segue no 2º lugar na conferência Oeste, atrás de Utah e à frente dos Lakers. A Este comanda Philadelphia, com Brooklyn e Milwaukee logo a seguir.