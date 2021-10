Lakers vencem no regresso de LeBron James

LeBron James regressou após lesão e liderou os Los Angeles Lakers na vitória frente aos Cleveland Cavaliers, por 113-101. James assinou 26 pontos, 8 assistências e 3 roubos de bola e, em conjunto com Carmelo Anthony (24 pontos e 5 ressaltos) e Russell Westbrook (19 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências), derrotaram os Cavaliers que tiveram em destaque o rookie Evan Mobley com 23 pontos, 6 ressaltos e 2 roubos de bola, e Darius Garland com 18 pontos e 11 assistências.





Em outros jogos do dia, os Miami Heat venceram os Charlotte Hornets por 114-99 e lideram a Conferência Este. Bam Adebayo com um duplo-duplo de 26 pontos e 19 ressaltos e Jimmy Butler com 32 pontos e 10 ressaltos foram o destaque dos Heat, enquanto Gordan Hayward (23 pontos) e Miles Bridges (22 pontos) remaram contra a maré.Já os Los Angeles Clippers somaram a quarta derrota em cinco jogos, ao perderem com os Portland Trail Blazers por 111-92. Paul George, com 42 pontos e 8 ressaltos, não evitou a derrota dos californianos. No lado dos Trail Blazers, o melhor elemento foi Damian Lillard com 25 pontos.Assinatura: Bernardo Carneiro