Lakers vencem Warriors em duelo de titãs entre LeBron James e Stephen Curry

Os Los Angeles Lakers deslocaram-se ao Chase Center e venceram os Golden State Warriors na madrugada deste domingo, por 145-144, num duelo que teve como grandes figuras LeBron James e Stephen Curry, dois dos maiores astros da NBA, e onde foram necessários dois prolongamentos para se encontrar o vencedor da partida.LeBron James liderou os melhores marcadores dos Lakers e foi o MVP do encontro, assinando um triplo duplo com 36 pontos, 20 ressaltos - o maior número da sua carreira numa única partida - e 12 assistências. O ‘King’ acertou 14 de 25 lançamentos de campo, uma média de 56%, concretizando ainda dois triplos em quatro tentativas (50%), num total de 47 minutos em campo.Com uma atuação memorável destacou-se também Stephen Curry. Além dos 46 pontos que somou, o base de 35 anos contribuiu ainda com três ressaltos, um desarme e sete assistências, anotando nove triplos em 21 tentativas, uma taxa de conversão de 42.9%. Esteve em ação durante 43 minutos.Os Lakers alcançam assim o 24.º triunfo da época, numa altura em que vão enfrentar uma série de cinco jogos fora de casa. Por sua vez, os Warriors - que levam 19 vitórias e 24 derrotas na temporada regular - continuam numa série negativa de resultados.