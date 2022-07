Lamar Odom diz que vê "Kobe Bryant em sonhos": «Fala-me o tempo todo»

Lamar Odom, antigo jogador da NBA, contou ao portal TMZ que Kobe Bryant aparece-lhe em sonhos. Odom jogou com o falecido basquetebolista nos Lakers entre 2004 e 2011."O Kobe Bryant vem até mim em sonhos. Fala-me o tempo todo e diz-me 'aguenta, continua a lutar'... Muita merda", explica Odom.Odom explica que em boa parte desses sonhos estão ambos a atirar ao cesto ou a disputar jogos. "O espírito do Kobe é muito forte. Para mim ele não está longe. Quando sonhas com uma pessoa e ela fala contigo nesse sonho, acabas por recordar isso", acrescentou o antigo jogador, que tem o amigo tatuado no pescoço.Recorde-se que Kobe Bryant morreu em janeiro de 2020 na sequência da queda de um helicóptero onde seguiam mais oito pessoas, incluindo a sua filha de 13 anos, Gianna.