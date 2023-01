Lamar Odom e o coma em bordel: «Não me droguei, tentaram matar-me»

Lamar Odom recordou no documentário 'Sex, Drugs & Kardashians' o incidente em que quase morreu depois de ter entrado em coma devido a uma overdose de drogas num bordel, na sequência de uma festa que durou quatro dias.O antigo jogador da NBA garantiu no programa da FOX que não consumiu drogas e que foi o dono do 'Love Ranch South' - assim se chamava o bordel - que o quis matar naquela noite, em 2015.Odon conta que deu um golo numa bebida e que depois só se recorda de ter acordado no hospital. "Lembrava-me se tivesse consumido cocaína nessa noite. Tentou matar-me. Fui lá, não me droguei nessa noite mas acabei com drogas no meu corpo."O antigo basquetebolista apontou diretamente o dedo a Dennis Hof, o dono do bordel. "Não sei o que o Dennis Hof tinha contra mim, mas nessa noite não me droguei. Ele tentou matar-me."A verdade é que a overdose foi muito grave, ao ponto de Odom ter sofrido seis ataques cardíacos e 12 acidentes vasculares cerebrais, depois de ter ingerido uma mistura mortal de cocaína, álcool e um estimulante sexual.Em 2017 o antigo jogador dos Clippers, Lakers, Heat e Mavericks já tinha falado sobre o tema: "Quando acordei no hospital não conseguia mexer-me. Não conseguia falar. Estava fechado dentro do meu próprio corpo. Doía-me a garganta, tinha uma série de tubos a sair-me da boca. Depois entrei em pânico. Nessa fase da minha vida consumia cocaína todos os duas. A cada segundo de tempo livre, consumia coca, não conseguia controlar. Não queria controlar. Lembro-me de estar sentado na cama e pela primeira vez na minha vida não consegui sair daquela situação. Fiquei preso todo o dia nos meus próprios pensamentos. Estava naquela cama, ligado àquelas máquinas, com pessoas à minha volta a chorar."