LaMarcus Aldridge anuncia o fim da carreira devido a problemas cardíacos

LaMarcus Aldridge, jogador dos Brooklyn Nets, de 35 anos, anunciou esta quinta-feira o fim da carreira.





O basquetebolista, cuja última partida foi a 10 de abril, contra os Lakers, explicou nas redes sociais que sofre de arritmias."No último jogo que fiz senti um batimento irregular do coração. Mais tarde nessa noite piorou e fiquei realmente preocupado. No dia seguinte contei à equipa o que se passava e mandaram-me ao hospital fazer exames. Embora hoje me sinta melhor, naquela noite vivi uma das experiências mais assustadoras da minha vida", explicou Aldridge."Posto isto, tomei a decisão de me retirar da NBA. Durante 15 anos coloquei o basquetebol em primeiro lugar, mas agora chegou o momento de me colocar a mim, e à minha família, em primeiro", acrescentou.