LeBron atira-se à NFL: «Equipas lideradas por velhos brancos com mentalidade esclavagista»

LeBron James voltou a abordar a desigualdade racial nos Estados Unidos e desta feita falou da NFL (Liga de Futebol Americano), mais particularmente sobre os donos das equipas."Na NFL as equipas são lideradas por grupo de velhos brancos com mentalidade esclavagista. É como se os donos dissessem 'esta equipa é minha e você vai fazer o que o diabo eu disser ou livramo-nos de ti'", referiu o jogador dos Lakers no programa 'The Shop', da HBO.As críticas de LeBron em relação à NFL agudizaram-se depois do protesto do quaterback Colin Kaepernick (hoje sem eqiupa) relativamente às injustiças sociais. O jogador ajoelhou-se durante o hino norte-americano e assumiu o papel de protagonista do movimento, que até recebeu o apoio da Nike."São os jogadores que movimentam o navio. E a diferença entre a NBA e a NFL é que a NBA preocupa-se com o que o jogador pensa. Na NFL só querem saber do que o jogador faz no domingo, na segunda ou na quinta", acrescentou.