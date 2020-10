LeBron como Cristiano Ronaldo: americanos lembram registo lendário de ambos

O momento em que dois dos melhores desportistas do Mundo do futebol e do basquetebol se igualam. Os Los Angeles Lakers conquistaram, na madrugada desta segunda-feira, o título da NBA ao derrotar (106-93) os Miami Heat no 6.º e último jogo da final (4-2), um resultado que colocou LeBron James num registo nunca antes atingido na NBA.

Com a conquista deste título, o norte-americano tornou-se no primeiro basquetebolista a levantar o troféu da liga norte-americana por três equipas diferentes (Cleveland Cavaliers, em 2008/09 e 2009/10, Miami Heat, em 20011/12 e 2012/13, e Los Angeles Lakers, em 2019/20). Mas não se ficou por aqui. Para além desse feito, LeBron James 'igualou' ainda o registo de Cristiano Ronaldo, o primeiro futebolista a conquistar a Premier League, a La Liga e a Serie A, nomeadamente durante as suas passagens pelo Manchester United (2007, 2008 e 2009), Real Madrid (2011/12 e 2016/17) e Juventus (2018/19 e 2019/20).