«LeBron James arruinou o basquetebol»

Iman Shumpert criticou duramente LeBron James, antigo companheiro de equipa nos Cleveland Cavaliers aquando da única conquista do título da NBA por parte de Shumpert, em 2016. O antigo base, que se retirou na época passada nos Brooklyn Nets, considerou que James arruinou a modalidade e "a lealdade que existia" quando saiu da equipa de Cleveland para ingressar nos Miami Heat, onde atuavam Dwyane Wade e Chris Bosh, em 2010."Quem arruinou o basquetebol não foi Kevin Durant quando assinou pelos Golde State Warriors [em 2016/17], foi LeBron James quando decidiu ir jogar pelos Miami Heat. LeBron sabe que arruinou o basquetebol. Eu adorava a NBA pela lealdade que havia, a lealdade que pensei que continuasse a existir. Mas LeBron basicamente acabou com isso, quebrou o código. Não era o que deveria ter feito", frisou, no podcast 'The Bootleg Kev Show', acusando ainda o jogador dos LA Lakers de simular toques do adversários para ganhar faltas durante os jogos."Perguntavamos-lhe por que razão tinha tanta intenção de simular faltas. LeBron respondeu-nos isto literalmente: 'Se os outros conseguem ter muitos lances livres, eu também tenho de conseguir. Tenho de vender a falta aos árbitros. Sou tão forte que se não o fizer ninguém percebe se sofri ou não falta'", contou o antigo jogador, que se dedicou agora à dança, tendo mesmo participado no programa norte-americano 'Dança com as Estrelas'.