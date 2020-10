LeBron James: campeão da NBA tem garagem recheada de tesouros

LeBron James foi domingo galardoado pela quarta vez, no terceiro emblema diferente, como o Jogador Mais Valioso (MVP) da final da NBA, isolando-se no segundo lugar do ranking, apenas atrás de Michael Jordan. É a quarta vez que a estrela do basquetebol mundial conquista o título, a que junta outros tantos anéis de campeão da NBA, depois de contribuir decisivamente para a vitória dos LA Lakers sobre os Miami Heat.

À frente de LeBron James está agora apenas Michael Jordan, que venceu o prémio por seis vezes, e Kobe Bryant, que se sagrou cinco vezes campeão da NBA.

Defensor de causas sociais, como é o caso do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, nem por isso o basquetebolista deixa de ter apetite por carros distintos e poderosos.

