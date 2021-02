LeBron James considera que a realização do All Star é uma "bofetada na cara" dos jogadores

A NBA vai mesmo avançar para a realização do All Star a 7 de março e tem o acordo da associação de jogadores, mas há quem não concorde com a realização do evento. É o caso de LeBron James, estrela dos Lakers, que contava com uns dias para descansar.





"Tenho zero energia e zero entusiasmo para o All-Star Game deste ano. Não entendo por que vamos ter o All-Star Game. Tivemos uma pré-temporada curta e no início da época disseram que não teríamos um All-Star Game, que teríamos uma pequena pausa. Cinco dias, uma oportunidade para eu e os meus companheiros de equipa nos reequilibrarmos para a segunda metade da época. Mas depois atiram-nos um All-Star Game em cima e simplesmente estragam tudo. É uma bofetada na cara", considerou LeBron depois da vitória dos Lakers sobre os Nuggets."Ainda estamos a lidar com uma pandemia. Ainda estamos a lidar com tudo o que está a acontecer e vamos trazer toda a liga para uma cidade que está aberta?", atirou LeBron, referindo-se a Atlanta, uma das poucas cidades com adeptos nas bancadas durante os jogos da NBA.