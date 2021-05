LeBron James contra o play-in na NBA

A vida não está fácil para os Los Angeles Lakers, atuais campeões, que voltaram a perder, agora frente aos Toronto Raptors, por 121-114, e caíram para um perigoso 6º lugar do Oeste, o último posto que dá acesso direto aos playoffs: as equipas que terminem entre o 7º e o 10º terão de disputar um play-in. Talvez nervoso com essa situação, o craque LeBron James deixou fortes críticas a esse modelo. “Quem inventou isso, devia ser despedido!”, atirou a estrela dos Lakers, que continua longe da melhor forma devido à lesão que o afastou durante 20 jogos. “Sinto algumas dores”, revelou.