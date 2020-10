LeBron James depois da vitória dos Lakers: «Agora quero o maldito respeito!»

Depois de uma temporada muito complicada, com as equipas fechadas em 'bolha' em Orlando, os LA Lakers garantiram o título na NBA, com LeBron James a liderar a equipa e ser considerado o MVP das finais. É o quarto anel do influente jogador, que no final pediu "mais respeito".





"Significa muito representar esta equipa, estou muito orgulhoso por fazer parte dos Lakers. Quando cheguei disso a Jeanie Buss [presidente dos Lakers] que levaria esta equipa aos ombros que a recolocaria no local onde pertencia. Nunca perdi a confiança porque o Rob Pelinka [vice-presidente] disse-me que faria tudo o que fosse necessário para que os Lakers voltassem a ser uma equipa ganhadora", lembrou LeBron."Agora esta equipa tem de voltar a ser respeitada, o treinador, os jogadores, os adeptos querem ser respeitados, eu quero o maldito respeito!", atirou.