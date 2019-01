LeBron James e Giannis Antetokounmpo lideram equipas no Jogo All-Star da NBA

LeBron James e Giannis Antetokounmpo vão liderar as equipas no jogo All-Star da liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de terem sido os mais votados nas respetivas conferências, anunciou a organização.O extremo, que se mudou este ano para os Los Angeles Lakers, vai estar pela 14.ª vez no Jogo das Estrelas, pela primeira vez ao serviço do Oeste.No Este, o jogador mais votado foio grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, que, na sua terceira presença, vai capitanear uma equipa.Além de LeBron, no Oeste foram escolhidos Stephen Curry (sexta presença) e Kevin Durant (10.ª), dos Golden State Warriors, Paul George (sexta), do Oklahoma City Thunder, e James Harden (sétima), dos Houston Rockets.No Este forem também votados como titulares Kawhi Leonard (terceira presença), Joel Embiid (segunda presença), Kyrie (sexta presença) e Kemba Walker (terceira presença).Os dois capitães vão escolher as suas equipas a 7 de fevereiro, com o jogo All-Star a disputar-se a 17 de fevereiro, em Charlotte.