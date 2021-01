LeBron James e o ataque ao Capitólio: «Vivemos em duas AmériKKKas»

"Entendem agora?" Esta foi a mensagem que LeBron James exibiu na t-shirt que envegou ontem, à entrada para o Staples Center, em Los Angeles. O jogador dos Lakers, um dos mais acérrimos opositores de Donald Trump, reagiu, assim, ao assalto ao Capitólio ocorrido na véspera.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LeBron James (@kingjames)

Nas redes sociais o jogador partilhou uma foto envergando a t-shirt e explicou a mensagem. "Entendem agora? Eu sei a resposta e tu não. Porque não importa o que possa acontecer tu não serás julgado, olham-te como um louco, algemado, morto a tiro por causa da cor da tua pele! Vivemos em duas AmériKKKas e vimo-las no seu máximo, em direto ontem, na capital da nossa nação, no Capitólio", escreveu o jogador. Os três 'K' são uma alusão ao Ku Klux Klan, um movimento que defende a supremacia branca e o nacionalismo.Depois do jogo, LeBron reforçou a mensagem na conferência de imprensa. "O que aconteceu ontem foi um exemplo, se não entendes o que vês, então deves dar um passo atrás, talvez quatro, cinco ou dez passos atrás e perguntar-te como queres que os teus filhos, os teus netos e o Mundo vejam a América. Se os que entraram à força no Capitólio fossem da minha classe de pessoas, qual teria sido o resultado? Penso que todos sabemos a resposta."