LeBron James e o primeiro encontro com Michael Jordan: «Foi como ver Deus»

LeBron James: «Conhecer Michael Jordan pela primeira vez foi como conhecer Deus»

Os LA Lakers venceram esta madrugada os Hornets, em Charlotte, por 128-100, num encontro que ditou o confronto entre a equipa onde joga LeBron James (Lakers) e a equipa da qual Michael Jordan é proprietário (Hornets). E as comparações entre um e outro foram muitas.Antes do jogo, James foi questionado sobre a primeira vez que se encontrou com Michael Jordan. E a resposta do camisola 23 foi... muito sincera."Eu endeusava-o. E foi assim, foi como encontrar-me com Deus pela primeira vez. Tinha 16 anos quando o conheci. Fez com que muita gente visse os jogos pelo marketing que levava consigo e pelo bom jogador que era. Transcendeu toda uma época", disse.LeBron manifestou o desejo de comprar uma equipa, tal como fez Jordan em 2010."Adoraria. Iria contratar o melhor treinador e melhor presidente possíveis", referiu.