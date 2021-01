LeBron James entra no clube dos mil milhões e junta-se a Cristiano Ronaldo e Messi

LeBron James vai tornar-se em 2021 no quinto atleta em atividade a superar a barreira dos mil milhões de dólares (820 milhões de euros) de ganhos ao longo da carreira, conseguindo aquilo que neste momento apenas Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi alcançaram.





Os mais bem pagos da NBA: LeBron James arrasa concorrência com patrocínios milionários



Segundo as contas da revista especializada 'Forbes', o craque dos LA Lakers irá neste ano encaixar 78,6 milhões de euros, 25,9M€ provenientes do seu contrato e 52,7M€ vindos de acordos de patrocínio. Um registo que confirma a tendência que se tem visto ao longo da sua carreira, já que cerca de 570 dos 820 milhões de euros que garantiu foram através de patrocínios - a única época onde ganhou mais de salário do que em acordos comerciais foi em 2016/17.Ao atingir os mil milhões de dólares enquanto atleta no ativo, LeBron James consegue atingir algo que nem Michael Jordan conseguira, já que o antigo craque dos Chicago Bulls apenas atingiu esta meta em 2014, muito depois de ter pendurado as sapatilhas.