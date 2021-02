LeBron James inspira-se em Tom Brady e comanda triunfo dos Lakers

Com 28 pontos, 14 ressaltos e 12 assistências, LeBron James voltou a carregar às costas os Los Angeles Lakers, desta feita conduzindo os campeões a um triunfo complicado frente a Oklahoma (119-112), só decidido após prolongamento.

LeBron, com 36 anos e cumprir a sua 18ª época na NBA, somou o 97º triplo-duplo da carreira, só atrás de Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (151), Magic Johnson (138) e Jason Kidd (107), numa partida onde até não brilhou em alguns capítulos: apenas dois triplos convertidos em 10 tentativas e cinco perdas de bola.

No final, compararam a longevidade de King James ao mais alto nível com a de Tom Brady, que aos 43 anos conquistou no domingo o seu 7º Super Bowl (NFL). “Tenho aprendido com ele, mas não sei se o meu corpo durará até essa idade. Não tenho uma data predefinida para retirar-me. O jogo avisar-me-á quando for a hora certa...”, comentou LeBron James.