LeBron James justifica momento dos Lakers: «Não sabemos qual é a nossa identidade...»

LeBron James analisou, em entrevista ao 'The Athletic', o momento dos Lakers, que levam 19 vitórias e 22 derrotas na temporada até ao momento, considerando que a equipa ainda está à procura da sua "identidade"."Estamos a tentar jogar uns para os outros e não nos darmos como vencidos. Deram-nos uma oportunidade para tentarmos ser a melhor equipa possível e não importa o que os outros dizem", começou por referir.O norte-americano aproveitou também para falar sobre a direção da equipa, a gestão do plantel e a planificação da temporada, assegurando que apenas está preocupado em "fazer o seu trabalho". "Vocês sabem o que c... devia acontecer. Não preciso de falar sobre isso. A direção faz o melhor para a equipa, esse não é o meu trabalho. Eles fazem o que julgam ser o melhor. A mim, preocupa-me quem está no balneário. Não posso fazer o trabalho de mais ninguém".Próximo de bater o recorde de maior pontuador da história da NBA - está a 422 pontos de distância em relação ao primeiro colocado, Kareem Abdul-Jabbar -, LeBron garante que está focado em ajudar os Lakers. "Somos uma equipa jovem e ainda nos estamos a conhecer. Não sabemos qual é a nossa identidade. O meu objetivo sempre foi o mesmo: ganhar", concluiu.