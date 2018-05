Continuar a ler

A equipa de O rookie Jayson Tatum, com 24 pontos, foi o melhor jogador dos Celtics, que tentavam chegar à final pela primeira vez desde 2010.Os Cavaliers marcam presença na final da NBA pelo quarto ano consecutivo, tendo ganho o título por uma vez e perdido nos restantes dois anos sempre contra o mesmo adversário, os Golden State Warriors.A equipa de Cleveland aguarda agora o seu adversário na final , quando falta jogar o 7.º jogo da final da Conferência Oeste entre os Houston Rockets de James Harden e os Golden State Warriors de Stephen Curry e Klay Thompson. O jogo vai-se disputar na próxima madrugada.

Lebron James inspirou os Cleveland Cavaliers à vitória decisiva no jogo 7 da final da Conferência Este da NBA frente aos Boston Celtics, por 87-79.A principal figura dos Cavs e uma das principais figuras do basquetebol mundial terminou a partida com 35 pontos, 15 ressaltos e 9 assistências, num encontro em que disputou todos os minutos de todos os períodos. James aos 33 anos mostrou novamente a sua capacidade para carregar toda a equipa frente a um rival que ainda não tinha perdido em casa durante os jogos do playoff.