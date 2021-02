«Lebron James olha para mim e diz 'Senta-te, cabra!'»: adepta explica bate-boca com estrela da NBA

Aos poucos, os adeptos vão regressando aos pavilhões da NBA, ainda que a lotação seja limitada. Em Atlanta, os Hawks contaram com 1.300 fãs na receção aos campeões em título, Lakers.





Ouviu das boas de LeBron James e já respondeu



Contudo, houve duas adeptas que não viram o final do jogo. Tudo porque se envolveram num bate-boca com LeBron James, a estrela maior da equipa de Los Angeles, já durante o último período, e foram levadas para fora do recinto. No Instagram, a modelo Juliana Carlos, uma das adeptas expulsas, explicou-se. "Estava na minha vida, a beber o meu copo, e de repente o LeBron diz algo ao meu marido. Eu levantei-me e disse-lhe para calar a p... da boca e para não falar para ele. Ele olha para mim e diz. ‘Senta-te, cabra!’"O caldo entornou, mas nada que perturbasse LeBron James, que assinou 20 pontos, 9 assistências e 7 ressaltos na vitória por 107-99. E até reagiu com fair play ao episódio caricato. "Estou contente por os adeptos estarem de volta. Preciso dessa interação. Sinto que elas não mereciam ser expulsas. Houve uma discussão entre dois homens adultos, ele disse a parte dele, eu disse a minha parte. E depois outra pessoa intrometeu-se e disse a parte dela. Mas acho que não deviam ter sido expulsas. Se calhar beberam um pouco...", brincou.