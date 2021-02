LeBron James responde a Ibrahimovic: «Nunca me calarei»

Zlatan Ibrahimovic considerou que LeBron James devia jogar basquetebol e não se intrometer em assuntos políticos mas o jogador dos Lakers discorda e garante que nunca se calará perante as injustiças.





"Não estou nada de acordo com ele. Nunca me calarei perante coisas que acho que estão mal. Luto pela minha gente, pela igualdade, pela justiça social, contra o racismo, a supressão do voto e outras coisas que afetam a minha comunidade", disse o jogador, que travou uma batalha publica contra Donald Trump, o anterior presidente dos Estados Unidos.LeBron recordou que Ibrahimovic já disse ter sido alvo de discriminação na Suécia. "É engraçado que ele refira isso porque em 2028 ele próprio disse ter sido alvo de discriminação por o seu nome não ser tipicamente sueco", acrescentou."Eu tenho uma escola com mais de 300 crianças em Ohio, elas precisam da minha voz. Não há nenhum motivo para me cingir apenas ao desporto. Esta plataforma, a minha voz, é muito poderosa", frisou LeBron.