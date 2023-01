LeBron James revela o objetivo que lhe falta cumprir antes de terminar a carreira

LeBron James, estrela da NBA e dos Lakers, revelou em entrevista à 'ESPN' o que lhe falta atingir para terminar a carreira no ponto mais alto, assumindo que gostaria de jogar ao lado do filho, algo que só poderia acontecer a partir de 2024, uma vez que Bronny cumpre 19 anos em outubro."Preciso de estar no court com o meu filho. Quero jogar com o Bronny. Quero estar uma temporada inteira ao lado dele, com o mesmo equipamento. Isso seria a cereja no topo do bolo", assumiu o norte-americano.LeBron confessou que o mau momento que os Lakers vivem na temporada (18 vitórias e 21 derrotas) é algo que não lhe está "a cair bem", mas assumiu que fica satisfeito por ainda ser visto como uma "ameaça"."Não gosto de bater recordes assim [a perder], é algo que não me agrada. Fui treinado para ganhar, nasci para ganhar. O facto de ainda ser visto como uma ameaça faz com que perceba que ainda estou a jogar ao mais alto nível, é assim que quero continuar. Quero ser considerado uma ameaça e ser respeitado sempre que piso o court", concluiu.