LeBron James revela que não vai aos Jogos Olímpicos

Os LA Lakers foram eliminados na primeira ronda do playoff da NBA pelos Phoenix Suns e LeBron James anunciou que não vai participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, este verão, em representação da seleção dos Estados Unidos.





"Quero concentrar-me na recuperação da lesão no tornozelo e estar a 100 por cento quando a época começar em outubro. Isso vai dar-nos a possibilidade de ser bem sucedidos na próxima temporada", explicou o jogador, de 36 anos.LeBron disse também, em tom de brincadeira, que vai passar os meses de verão a jogar para a equipa 'Space Jam: A New Legacy', a sequela do filme 'Space Jam', de 1996, em que James é agora protagonista no lugar de Michael Jordan.