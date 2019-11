LeBron James sobre recorde de Doncic: «Eu bem vos disse que ele era um filho da p...»

Luka Doncic alcançou um novo recorde pessoal de pontos na NBA, ao anotar 42 aos San Antonio Spurs, e tornou-se no segundo mais jovem de sempre (com 20 anos e 263 dias) a alcançar um triplo-duplo com mais de 40 pontos. Melhor só LeBron James, em 2005, com 20 anos e 100 dias.





E o próprio LeBron James elogiou o jovem jogador esloveno dos Dallas Mavericks nas redes sociais. "Ele é um malvado filho da p... Eu bem vos disse."Doncic gostou do comentário da estrela dos Lakers e partilhou-a.