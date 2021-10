LeBron James tem mais seguidores do que a NBA e outras ligas norte-americanas... juntas

LeBron James continua a somar feitos na NBA, tanto dentro do pavilhão como fora dele. A estrela dos Lakers, que é uma das maiores caras do basquetebol e do desporto a nível global, atingiu a marca de 100 milhões de seguidores no Instagram, superando as diversas ligas americanas de outros desportos… juntas.





Somados os números, a NBA (60,1 milhões), a NFL (21,7), a NHL (4,9), a MLB (7,9), a MLS (2) e a WNBA (1,2) contam com um total de 96,8 milhões, ainda distantes do astro dos Lakers. LeBron é também, com uma diferença de mais de 60 milhões de seguidores, o jogador mais seguido da NBA no Instagram: o segundo é Stephen Curry dos Golden State Warriors, com 36,7.Mas se por um lado os números de James são impressionantes, há outros que impressionam... ainda mais. O norte-americano tem uma grande legião de fãs, mas que não chegam para alcançar Cristiano Ronaldo, que com 354 milhões é o desportista mais seguido do Mundo.