Com esta prestação, 'King' James passou a ter 2.537 lançamentos de campo convertidos no playoff, mais um do que Kareem Abdul-Jabar, enquanto Michael Jordan é o terceiro desta lista, com 2.188.



No sétimo triunfo consecutivo em casa dos Cavaliers, James alcançou o 106.º jogo com 30 ou mais pontos no playoff, estando apenas atrás de Jordan (109).



LeBron James, dos Cleveland Cavaliers, tornou-se na segunda-feira o jogador com mais lançamentos de campo convertidos no playoff da NBA, ultrapassando Kareem Abdul-Jabar.LeBron foi decisivo no triunfo dos Cavaliers sobre os Boston Celtics, por 111-102, com 44 pontos, com 17 lançamentos de campo convertidos em 28 tentados, levando a equipa de Cleveland a empatar a dois triunfos a final da Conferência Este.

