LeBron James torna-se o terceiro melhor marcador da história da NBA

LeBron James tornou-se no sábado o terceiro melhor marcador da história da NBA, ultrapassando Kobe Bryant, ao marcar 29 pontos na derrota dos Los Angeles Lakers frente aos Philadelphia 76ers.

Entrando em campo com uma mensagem dedicada ao retirado Kobe Bryant ("Mamba 4 Life"), LeBron ultrapassou o antigo jogador dos Lakers com 7.23 minutos para jogar no terceiro período, com um lançamento que o fez chegar aos 33.644 pontos, mais um do que Bryant.

"Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão #33644", escreveu Kobe Bryant, no Twitter.

LeBron James, que passou pelos Cleveland Cavaliers e pelos Miami Heat antes de chegar aos Lakers, terminou a partida com 29 pontos e tem agora um total de 33.655.

Aos 35 anos, LeBron James subiu ao pódio dos melhores marcadores da história da NBA, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928).