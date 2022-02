LeBron James: «Vou jogar com o meu filho na minha última época. Seja em que equipa for»

LeBron James está determinado em jogar ao lado do filho na NBA. Bronny, de 17 anos, é considerado uma das maiores promessas da sua idade e estará elegível para o draft em 2024, quando King James tiver 39 anos."A minha última temporada será jogada ao lado do meu filho. Onde ele estiver, eu também estarei. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para jogar uma temporada com ele. E não será por uma questão de dinheiro", afirmou o astro dos Lakers numa entrevista ao 'The Athletic', onde deixou aberta a porta a um regresso aos Cleveland Cavaliers."A porta não está fechada. Com isto não estou a dizer que vou voltar e jogar, não sei. Desconheço o que me reserva o futuro. Nem sei quando estarei livre", disse LeBron, cujo contrato com os Lakers termina no final da época 23/24.