LeBron pára três semanas

Más notícias para os adeptos dos Los Angeles Lakers. A sua estrela LeBron James vai continuar de fora e, segundo a última atualização da equipa, vai ficar fora de ação durante as próximas três semanas, altura em que voltará a ser reavaliado. King James, o melhor marcador da história da NBA, lesionou-se no último domingo diante os Dallas Mavericks, tendo contraído um problema no tendão do pé direito.





No 11º lugar da conferência oeste, os LA Lakers estão neste momento fora dos postos de acesso aos playoffs, quando faltam disputar-se 19 jogos até ao final da fase regular. Ainda irão a tempo?