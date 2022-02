LeBron revê ídolo Michael Jordan

Para além do jogo entre as principais estrelas da competição, a NBA celebrou também o 75º aniversário, distinguindo os melhores jogadores da história, que foram apresentados ao intervalo em Cleveland. Uma das ovações da noite foi quando Kobe Bryant foi anunciado, assim como a presença de Michael Jordan que, como melhor de sempre, foi o último a entrar no palco.

Quem ficou emocionado por rever o seu ídolo foi LeBron James, que foi abraçá-lo no intervalo. "Não queria perder a oportunidade de cumprimentar o homem que me inspirou durante toda a infância. Parte de mim não estaria aqui se não fosse a inspiração do MJ, sempre quis ser como ele!", afirmou LeBron, que fez o cesto da vitória no All-Star com um movimento... à Jordan.