Lesão de Doncic perturba Dallas

Faltavam jogar 3.58 minutos no terceiro quarto de um espetacular duelo contra os Los Angeles Clippers (122-130) – numa das melhores partidas da temporada – quando Luka Doncic, ao tentar defender Kawhi Leonard, torceu o tornozelo esquerdo e acabou por não conseguir manter-se em campo. Os Mavericks, resilientes, lutaram até ao fim mas, pese todo o esforço, não conseguiram bater um conjunto californiano bastante eficaz, apesar da jornada pouco conseguida ao nível dos lançamentos de campo (16-3, para um total de 11 pontos) de Paul George.

Doncic atuou somente 29 minutos, mas ainda foi a tempo de somar mais um ‘triplo-duplo’ (13 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências). Porém, a sua equipa ficou atrás na série (1-2) e a sorte do confronto pode ter ficado decidida caso a ressonância magnética –que já devia ter efetuado (houve um problema com o aparelho na ‘bolha’) – revele algum problema sério. "Ainda bem que foi o pé esquerdo. Penso que não vai ser nada grave. Caso fosse o direito [que o obrigou a falhar 11 partidas da época regular] seria bem pior. Vamos ver o que acontece", resumiu o jovem esloveno que, para o treinador, vai estar em dúvida até praticamente à hora do jogo 4... agendado para esta noite (20.30 horas). "Não vamos forçar nada, apenas esperar para ver como reage", explicou Rick Carlisle.

Confrontos ditam expulsões

Entretanto, no decorrer do terceiro embate entre Milwaukee e Orlando (121-107), Marvin Williams e James Ennis envolveram-se numa altercação e acabaram expulsos.