Lesão na virilha tira Damien Lillard do All-Star

O base Damien Lillard, dos Portland Trail Blazers, não vai participar no All-Star, evento que acontece entre sexta-feira e domingo em Chicago, no United Center, casa dos Chicago Bulls.

O jogador de 29 anos contraiu uma lesão na virilha direita e falha não só a presença no jogo das estrelas - era um dos reservas na equipa de LeBron James - mas também no concurso de triplos.



"Estas coisas divertem-me, mas em primeiro lugar está a minha saúde. Não acho que faça sentido tentar forçar para poder jogar. Já estive no All-Star antes e acredito que vou ter mais oportunidades de voltar. Quero ter a certeza de que estarei bem quando terminar a paragem no campeonato", assumiu o basquetebolista para justificar a sua ausência em Chicago.



Devin Booker, base dos Phoenix Suns, foi o escolhido para substituir Lillard e vai assim cumprir a estreia no All-Star. De resto, a ausência do jovem jogador de 23 anos nos eleitos iniciais foi criticada pelos fãs e o próprio Lillard 'recomendou' a organização para que Booker fosse o seu substituto.



"Espero que chamem alguém que deveria estar lá, mas não foi escolhido. Infelizmente, eu tenho de ficar de fora. Espero que o Devin Booker fique com a vaga", comentou o base dos Blazzers antes de ser anunciada a escolha final da NBA.