Lillard marca 60 e D'Angelo Russell 52 mas as suas equipas perdem na NBA

Damian Lillard marcou 60 pontos na sexta-feira e D'Angelo Russell 52, marcas que constituem recordes pessoais, mas as suas equipas, Portland Trail Blazers e Golden State Warriors, perderam, facto raro na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Esta foi a segunda vez na NBA em que dois jogadores atingiram pelo menos 50 pontos na mesma noite e as respetivas equipas foram derrotadas. Antes, aconteceu em 9 de abril de 1978, quando David Thompson marcou 73 pontos na derrota de Denver frente a Detroit e George Gervin anotou 63 no desaire de San Antonio perante os New Orleans Jazz.

Os 60 pontos de Lillard, mais um do que o seu melhor registo anterior, foram insuficientes para evitar o desaire caseiro de Portland frente aos Brooklyn Nets, por 119-115.

Em Minneapolis, Russell também elevou o seu recorde pessoal de 44 para 52, mas os vice-campeões perderem na visita aos Timberwolves, por 125-119, após prolongamento, acumulando a sua sétima derrota em nove jogos.

Antes da noite de sexta-feira, a última jornada em que houve dois jogadores a marcaram pelo menos cinco dezenas de pontos aconteceu em 23 de dezembro de 2005, quando Vince Carter anotou 51 ao serviço de New Jersey num triunfo em Miami, e Allen Iverson atingiu os 53 por Philadelphia numa derrota com Atlanta.

Na ronda de sexta-feira, os Los Angeles Lakers asseguraram a sua sétima vitória seguida, em oito jogos, e seguem com o melhor registo da Liga. Frente aos Miami Heat ganharam por 95-80, com 26 pontos de Anthony Davis e 25 de Lebron James, que atingiu mais um marco na carreira, com pelo menos 20 pontos marcados em 1.000 jogos.

