Lou Williams revela o lado mais difícil de ter duas mulheres e atira: «Não são umas quaisquer»

Lou Williams, jogador dos Atlanta Hawks, confessou publicamente em 2015 ter duas mulheres, mas o jogador, de 35 anos, admite que não é fácil ter uma relação bígama. Não tanto por elas, mas sim pelo que os outros dizem da situação.





"Houve pessoas que chegaram a dizer que elas eram irmãs. É ridículo. Não gosto do facto de não poder controlar o que as pessoas dizem, ou a forma como as veem. Estas mulheres são as mães dos meus filhos! Não umas quaisquer com quem vou ali", explicou o basquetebolista que há 17 anos joga na NBA, em declarações site 'Bleacher Report'.Há seis anos Lou Williams apresentou as mulheres uma à outra e, ao que parece, elas dão-se muito bem.Mantém uma relação com Ashley Henderson, a quem chama Blonde (loura), a mãe dos seus dois primeiros filhos.Em Toronto, quando jogou nos Raptors, iniciou outra relação com Rece Mitchell, que apelida de Brown (morena). Com ela tem um terceiro filho.