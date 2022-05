Luka Doncic comanda Mavericks no triunfo decisivo frente aos Suns

O esloveno Luka Doncic comandou este domingo os Dallas Mavericks no triunfo (123-90) frente aos Phoenix Suns, com 35 pontos e 10 ressaltos, no sétimo e último jogo das meias-finais do Oeste na NBA.

Os Mavericks assegurarm o quatro triunfo nas meias-finais da conferência e vão disputar um lugar na final frente aos Golden State Warriors.

Além dos 35 pontos de Doncic, 18 em triplos - 27 na primeira parte, os mesmos que os Suns (57-27) -, a formação texana contou com o igualmente forte contributo de Spencer Dinwiddie, com 30, numa noite em que os Mavericks dominaram técnica, tática e mentalmente os Suns, melhor equipa na fase regular, com um registo de 64-18.

Há 20 anos que dois jogadores da mesma equipa não marcavam 30 ou mais pontos no sétimo jogo dos playoffs, com Doncic e Dinwiddie a reeditarem lendas como Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, que lograram este feito em 2022 pelos Los Angeles Lakers.

Do lado dos Suns, destaque para os 11 pontos de Devin Booker e os 10 de Chris Paul.

Os Mavericks, comandados por Jason Kidd, vão iniciar a final do Oeste na próxima quarta-feira, frente aos Warriors, que bateram os Memphis Grizzlies.

No Este, Boston Celtics, carrascos no domingo dos campeões em título Milwaukee Bucks, vão disputar uma vaga na final da NBA frente aos Miami Heat, que tinham eliminado os Philadelphia 76ers.