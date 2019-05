Luka Doncic e Trae Young unânimes na equipa do ano de 'rookies' da NBA

O esloveno Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, e Trae Young, dos Atlanta Hawks, foram escolhas unânimes para o 'cinco ideal' de estreantes da época 2018/19 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).Os dois bases somaram cada qual 200 pontos, contra 195 de Deandre Ayton (Phoenix Suns), 159 de Jarren Jackson (Memphis Grizzlies) e 156 de Marvin Bagley III (Sacramento Kings), que completaram o quinteto ideal de 'rookies'.Os cinco eleitos foram, precisamente, os jogadores escolhidos nas primeiras cinco posições do último 'draft', o que sucedeu pela primeira vez desde 1985.Nesse ano, a equipa do ano de 'rookies' foi composta por Hakeem Olajuwon (primeira escolha do 'draft' de 1984), Sam Bowie (segunda), Michael Jordan (terceira), Sam Perkins (quarta) e Charles Barkley (quinta).Doncic, ex-jogador do Real Madrid, e Young e Ayton são os candidatos à eleição de 'rookie do ano', prémio que será revelado em 24 de junho, em Los Angeles.Quanto à segunda equipa de 'rookies', foram eleitos Kevin Huerter (Atlanta Hawks), Shai Gilgeous-Alexander e Landry Shamet (ambos dos Los Angeles Clippers), Collin Sexton (Cleveland Cavaliers) e Mitchell Robinson (New York Knicks).