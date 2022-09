Luka Doncic em guerra com a mãe: estrela dos Mavericks quer recuperar o seu nome

Luka Doncic está em pé de guerra com a mãe. Quem o garante é o jornalista norte-americano Marc Stein, que acompanha a NBA. O jogador esloveno, que nesta altura disputa o Europeu com a seleção do seu país, na Alemanha, quer que a mãe lhe entregue a gestão dos direitos das marcas registadas em seu nome, algo que Mirjam Poterbin se recusou a fazer.Segundo o jornalista, a estrela dos Dallas Mavericks apresentou a meio da semana passada uma petição junto da 'United States Patent and Trademark Office', organismo norte-americano de registo de patentes, para que seja anulado o registo 'Luka Doncic 7'. Segundo o escritório de advogados Brown Rudnick, que representa o jogador, os direitos pertencem à mãe e Doncic pretende recuperar o controlo de todas as marcas com o seu nome.O jogador tinha dado consentimento à mãe para registar o seu nome completo como marca na época de estreia na NBA, em 2018. Mas no verão do ano passado notificou-a por escrito, avisando que pretendia revogar esse essa decisão.Três meses mais tarde Doncic deu a conhecer o seu novo logotipo, com as suas iniciais e o número 77, mas não conseguiu criar a sua marca 'Luka Doncic' por já haver um registo anterior.De acordo com Marc Stein, Doncic não tem nenhum poder sobre as empresas que comercializam a marca LD77, geridas pela mãe e pelo seu sócio, Boris Pozeg. Até a fundação de beneficência criada em 2021, com sede em Dallas, é gerida pela mãe.O jogador pretende recuperar o controlo do seu nome, da marca, da fundação, de todos os negócios associados e está disposto a travar uma batalha judicial.