Luka Doncic: «Giannis é quase impossível de parar»

Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic são atualmente dos melhores protagonistas da NBA, portanto quando se defrontam causam tremendo impacto entre os milhões de fãs por todo o mundo. E foi isso que aconteceu na noite anterior, com o grego a levar a melhor sobre o esloveno, conduzindo os Milwaukee Bucks a mais um triunfo diante dos Dallas Mavericks (124-115). Giannis esteve imparável e brilhou com 30 pontos (4º jogo consecutivo a chegar às três dezenas), 11 ressaltos e quatro assistências, enquanto o ex-Real Madrid contribuiu com 27 pontos (apenas o 5º duelo esta época com menos de 30 pts), cinco ressaltos e 12 assistências. Um autêntico jogo de estrelas, entre dois atletas bem acima da média.

“Não há que fugir, Giannis é o melhor da atualidade. Gosto de competir a séria contra ele porque ambos queremos ganhar muito. Mas ele é quase impossível de parar! É muito divertido vê-lo jogar, mas não tão divertido jogar contra ele!”, brincou Doncic no final da 4ª derrota seguida dos Mavericks, equipa que está a desiludir neste arranque de temporada, estando fora dos lugares de acesso aos playoffs: 10º posto (9 vitórias e 10 desaires) da conferência oeste. “Giannis melhora todos os dias, trabalha sempre no duro e está a evoluir em aspetos em que não era tão forte, como no lançamento exterior”, acrescentou o esloveno, que vai receber um novo base: Kemba Walker (livre) chega para o lugar do dispensado Facundo Campazzo.

Mais tarde, já depois de Doncic estar no avião para casa, Giannis ouviu os elogios e retribuiu: “Foram palavras bonitas! Não interessa os resultados, mas seres respeitado pelos melhores!”.